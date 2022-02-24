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РЖД остановила отправку грузов по всем украинским направлениям

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 15:49
Общество
РЖД остановила отправку грузов по всем украинским направлениям
Народные новости  /  Степан Яцко

Москва, 24 февраля. ООО «РЖД» заявило о приостановке отправки грузовых поездов, следующих на территорию Украины. Решение принято в связи со сложившейся в стране ситуацией.

В РЖД ранее сообщили о планах организовать оперативный вывоз граждан, находящихся в южных регионах России. Росавиация временно закрыла там аэропорты. В связи с этим граждане могут покинуть территорию на автобусах или железнодорожным транспортом.

В частности в РЖД намерены запустить дополнительные поезда. В некоторые составы включат дополнительные вагоны.

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