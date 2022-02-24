Жители Харькова с вещами и стульями спустились в городскую подземку

Харьков, 24 февраля. Движение поездов остановили в метрополитене Харькова, сообщает «Политика Страны» со ссылкой на слова очевидцев.

Издание публикует кадры происходящего в харьковской подземке. На записи видно, что на пиронах собралось множество людей, поезда стоят на станциях с открытыми дверями. Некоторые горожане пришли в подземку сразу с пакетами и вещами, они хотят укрыться от опасности в метро.

По словам жителей, спуститься в подземку их попросили городские власти. Люди приходят целыми семьями. При этом панике никто не поддается, население тихо пережидает возможные военные действия на поверхности.

В ночь на четверг в Харькове прогремели взрывы. Как сообщает ФАН, очевидцы делятся кадрами в соцсетях.