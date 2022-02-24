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Военкор Сладков: Силовые структуры ДНР формируют колонны для выдвижения

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 16:02
Политика
Военкор Сладков: Силовые структуры ДНР формируют колонны для выдвижения
Федеральное агентство новостей  /  Денис Григорюк

Силовые структуры ДНР принимают резервистов и формируют колонны для выдвижения в регионы, пока контролируемые украинскими военными. Это батальон «Восток». Желающих уже прибыло больше, чем здесь могут принять, вооружить и поставить в строй.

Силовые структуры ДНР формируют колонны для выдвижения
Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Имущества и провизии берут, чтоб хватило надолго: в ближайшее время эта колонна возвращаться не планирует. Военные желают закончить дело, взять под свой контроль всю территорию Донбасса, сообщил военкор Александр Сладков.

Как правило, люди приходят на сборный пункт со своей амуницией. С ними заключают контракты, выдают оружие и ставят в строй.

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