Рейтинг Байдена в Нью-Йорке опустился ниже 50%

Нью-Йорк, 24 февраля. Рейтинг президента США Джо Байдена по итогам января снизился до 48% в Нью-Йорке — традиционной вотчине демократов. Об этом сообщает телеканал FOX News.

WINTER OF DISCONTENT: Biden's approval nose dives in deep blue state as inflation takes hold https://t.co/1TS3BwiEJ0