Рейтинг Байдена в Нью-Йорке опустился ниже 50%

Нью-Йорк, 24 февраля. Рейтинг президента США Джо Байдена по итогам января снизился до 48% в Нью-Йорке — традиционной вотчине демократов. Об этом сообщает телеканал FOX News.

WINTER OF DISCONTENT: Biden's approval nose dives in deep blue state as inflation takes hold https://t.co/1TS3BwiEJ0 — Fox News (@FoxNews) February 24, 2022

Опрос Сиенского колледжа, опубликованный в среду 23 февраля, показывает, что рейтинг одобрения администрации Байдена опустился до 48% в штате Нью-Йорк.

«Рейтинги президента упали до самого низкого уровня с момента вступления в должность. Благосклонность составляет 48% по сравнению с 52% в прошлом месяце и 65% в феврале 2021 года», — отметили социологи.

Участники опроса рассказали, что экономические трудности в США отражаются на их личном финансовом благополучии. Так, в декабре тех, кто говорил, что инфляция оказывает «серьезное влияние» на их жизнь было 66% и 29% отмечали, что «очень серьезное». По результатам исследования первая группа увеличилась до 78%, а вторая — до 39%.

Последние данные Федерального бюро статистики труда США (BLS) показали, что цены выросли на 7,5% за последние 12 месяцев. Американцы увидели, что стоимость газа повысилась на 40%, а жилья — более чем на 4%. Повышение затронуло практически все товарные группы: от недвижимости и автомобилей до бензина и продуктов. Свой вклад в разгон инфляции внесло и повышение средних заработных плат, которое происходит на фоне острой нехватки рабочих рук во многих секторах экономики.

В конце января 2022 года стало известно, что рейтинг одобрения президента Байдена снизился до нового минимального значения —39%. При этом 54% не поддерживают политику администрации и еще 7% не смогли однозначно ответить на вопрос.