Матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом» пройдет по расписанию

Ньон, 24 февраля. Матч раунда плей-офф Лиги Европы между испанским «Бетисом» и петербургским «Зенитом» состоится согласно изначальному расписанию, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, согласно которой матч «Бетис» — «Зенит» может быть отменен. Однако пресс-служба УЕФА на своем официальном сайте заявила, что все ответные игры раунда плей-офф Лиги Европы пройдут в штатном режиме, в том числе и встреча с участием петербургской команды.

Матч «Бетис — «Зенит» состоится 24 февраля в испанской Севилье. Стартовый свисток на стадионе «Бенито Вильямарин» прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первой игре между двумя командами, которая прошла в Петербурге, сильнее оказались футболисты испанского клуба. Они выиграли матч со счетом 3:2.

Ранее стало известно, что УЕФА соберет внеочередное заседание исполкома днем 25 февраля. В ходе конференции будет обсуждаться тема возможного переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон.