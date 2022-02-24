В Йошкар-Оле откроется пункт сбора гумпомощи для беженцев из ДНР и ЛНР

Йошкар-Ола, 24 февраля. Неравнодушные жители Марий Эл смогут принести в пункт сбора гуманитарной помощи вещи, в которых нуждаются граждане ДНР и ЛНР.

Население Марий Эл, включая жителей Йошкар-Олы, откликнулось на запросы женщин, детей и пожилых людей, которые вынуждены были покинуть территорию республик Донбасса (ДНР и ЛНР), спасаясь от украинской агрессии, сообщает «МедиаПоток».

Как стало известно, 24 февраля в Йошкар-Оле во Дворце молодежи начинает свою работу пункт сбора гумпомощи, который будет работать с 08:30 до 18:00. Люди уже несут туда детские книги, раскраски, наборы для творчества, новые канцелярские принадлежности, а также одежду и другие необходимые беженцам бытовые вещи.

Ранее ФАН сообщал о прибытии в пансионат «Красный десант», находящийся на побережье Азовского моря около Таганрога, автомобилей с волонтерами от патриотического центра «Ленинградский доброволец». Они привезли гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР.