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МВД Польши допустило закрытие границ с Россией и Белоруссией

Общество
МВД Польши допустило закрытие границ с Россией и Белоруссией
polska-kaliningrad.ru  /  Польский культурный центр в Калининграде

Варшава, 24 февраля. Польские власти могут закрыть государственные границы с Белоруссией и Россией. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации европейской страны Мариуш Каминьский.

Варшава внимательно наблюдает за всеми событиями, которые происходят вокруг Украины. Польские власти допустили возможность закрытия границ в случае необходимости.

«Мы рассматриваем разные сценарии. Мы будем наблюдать за тем, что делается на наших границах, как с Белоруссией, так и на российской границе. В соответствующее время в соответствующий момент, если будет такая необходимость, мы объявим, какие решения приняты по этому вопросу», — заявил Каминьский.

Вооруженные силы Украины ранее открыли огонь по территориям Донецкой и Луганской народных республик. Россия признала независимость последних и начала военную спецоперацию в поддержку Донбасса.

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