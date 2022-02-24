МВД Польши допустило закрытие границ с Россией и Белоруссией

Варшава, 24 февраля. Польские власти могут закрыть государственные границы с Белоруссией и Россией. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации европейской страны Мариуш Каминьский.

Варшава внимательно наблюдает за всеми событиями, которые происходят вокруг Украины. Польские власти допустили возможность закрытия границ в случае необходимости.

«Мы рассматриваем разные сценарии. Мы будем наблюдать за тем, что делается на наших границах, как с Белоруссией, так и на российской границе. В соответствующее время в соответствующий момент, если будет такая необходимость, мы объявим, какие решения приняты по этому вопросу», — заявил Каминьский.

Вооруженные силы Украины ранее открыли огонь по территориям Донецкой и Луганской народных республик. Россия признала независимость последних и начала военную спецоперацию в поддержку Донбасса.