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Секретарь генсовета «Единой России» Турчак пошутил о «наложенных» санкциях Запада

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 15:31
Политика
Секретарь генсовета «Единой России» Турчак пошутил о «наложенных» санкциях Запада
Федеральное агентство новостей

Донецк, 24 февраля. Россию не волнуют санкции, которые объявили против нее после признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. На это указал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Политик принял участие в пресс-конференции в Донецке. Отвечая на вопросы журналистов, Турчак решил пошутить.

«Разряжу обстановку. Вы сказали: "Наложили" (Прим. — ФАН). Наложили в квадрате. Сначала в штаны наложили, потом наложили санкции. А мы что сделали? А мы на их санкции наложили», — высмеял западные страны политик, которого цитирует Telegram-канал «Единой России».

Секретарь генсовета «Единой России» Турчак пошутил о «наложенных» санкциях Запада
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

По его словам, партия оказывает помощь беженцам из республик Донбасса во всех пунктах временного размещения. Днем ранее первые 800 тонн гуманитарной помощи прибыли в Ростовскую область. Ожидается отправка еще 500 тонн. Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» не ограничится только Ростовской областью.

Ранее появилась информация, что Европейский союз планирует ввести санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физических и юридических лиц после признания Москвой независимости Луганской и Донецкой народных республик. Об ограничительных мерах также сообщил американский президент Джо Байден.

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