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«МакДоналдс» закрыл рестораны на Украине

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 15:54
Общество
«МакДоналдс» закрыл рестораны на Украине
pixabay.com

Киев, 24 февраля. «МакДоналдс» принял решение закрыть все рестораны на территории Украины, чтобы сотрудники компании оставались в безопасности рядом со своими родными.

Рестораны «МакДоналдс» прекратили работу на Украине. В социальных сетях компания объяснила свое решение тем, что хочет сохранить сотрудников в безопасности, пока ситуация в стране не прояснится.

«Очень хотим снова открыть свои двери для вас и делать то, что мы делаем лучше всего — дарить вкусные и прекрасные моменты для вас! Берегите себя», — говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе по освобождению жителей Луганской и Донецкой народных республик от геноцида киевской власти.

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