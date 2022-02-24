ВТБ анонсировал новый порядок проведения валютных транзакций

Москва, 24 февраля. Новый порядок осуществления операций в валюте вводится в банке «ВТБ».

ВТБ предупреждает своих клиентов, которые являются юридическими лицами, о том, что учреждает новые правила по проведению операций в валюте. Аналитики кредитной компании советуют временно не совершать транзакции в зарубежных фиатах. При этом в банке заверяют, что сервисы работают без каких-либо ограничений.

Немногим ранее на сайте Сбербанка появилась информация о том, что банк ограничивает валютные операции в связи со вводом против него санкций со стороны Соединенных Штатов. Впоследствии «Сбер» объяснил сообщение сбоем.

«Тинькофф», «Открытие», Сбербанк и «Райффайзенбанк» отмечают, что продолжают свою работу в штатном режиме. Однако по информации клиентов банка «Тинькофф», некоторое время в банковском приложении были недоступны операции по конвертации рублей в доллары.

Учитывая высокую волатильность на рынке, Центральный банк РФ днем объявил о введении ряда временных запретов на российской бирже.