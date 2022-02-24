Экономист Беляев: курс доллара может опуститься до 76 рублей в течение недели

Москва, 24 февраля. Российская валюта вернется к отметкам 75-76 рублей за доллар в пределах недели при отсутствии новостей более тревожного характера. Такой прогноз озвучил «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Однако вследствие текущих перипетий будут потери. По мнению эксперта, они составят не больше одного рубля. В ближайшее время курс будет во многом зависеть непосредственно от геополитической ситуации, добавил собеседник издания.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На этом фоне курс доллара скакнул до 86 рублей, а европейская валюта — до 100 рублей.

Такое положение дел было весьма предсказуемо, потому как при любом обострении во внешнеполитической ситуации курс доллара растет, а рынок — падает. На это указал советский и российский ученый-экономист, публицист, главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов.