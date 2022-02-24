Пресс-секретарь Белого дома Псаки прокомментировала остановку проекта «Северный поток - 2»

Вашингтон, 24 февраля. Заявления представителей власти США об остановке газопровода «Северный поток — 2» касаются только настоящего времени. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки ответила на вопрос журналистов о продолжительности приостановки проекта «Северный поток — 2» и отметила, что раскрывать информацию о конкретном этапе Вашингтона в решении этой ситуации не намерена.

Представитель президента США лишь отметила, что на сегодняшний день проект не продвигается в реализации.

«В настоящее время он лежит мертвым грузом на дне моря», — уточнила Псаки.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что совместные усилия представителей Соединенных Штатов и Германии направлены на то, чтобы не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2».