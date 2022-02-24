МОК выступил с заявлением по ситуации с Россией и Украиной

Москва, 24 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление по ситуации с Россией и Украиной.

МОК в заявлении, опубликованном пресс-службой комитета на официальном сайте, осудил Российскую Федерацию за нарушение олимпийского перемирия.

«МОК решительно осуждает нарушение Россией олимпийского перемирия. Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств членов ООН. Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр», — подчеркнули представители организации.

На прошлой неделе в Пекине завершилась 24-я зимняя Олимпиада. Паралимпийские игры в столице Китая начнутся 4 марта. В них примет участие 71 спортсмен из РФ. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские паралимпийцы выступят на Играх 2022 года под флагом ПКР.