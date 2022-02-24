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Аэропорт Ростова-на-Дону отменил все рейсы из-за ситуации в Донбассе

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 16:24
ФАН-ТВ
Аэропорт Ростова-на-Дону отменил все рейсы из-за ситуации в Донбассе

Рейсы из ростовского аэропорта Платов отменены в связи с запретом на использование южного воздушного пространства России. С пассажирами, которые не смогли улететь, работают представители авиакомпаний.

В пресс-службе аэропорта сообщили об отмене трех утренних рейсов, летевших в Ростов-на-Дону. Самолеты сменили курс и ушли на запасные аэродромы.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. Ранее президент России подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.

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