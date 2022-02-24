Офис Зеленского сообщил о топливном дефиците на Украине

Киев, 24 февраля. Украина столкнулась с дефицитом топлива из-за высокого спроса, сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского.

В конце осени прошлого года на Украине из-за нехватки топлива приостановили работу многие электростанции. Отчасти это связано с тем, что с 1 ноября Россия прекратила экспорт энергетического угля на украинский рынок.

«Относительно топлива на заправках — спекулятивный высокий спрос, поэтому есть дефицит топлива. Теперь решается, как мы будем решать эти вопросы. То есть то, как и в каком количестве мы будем завозить топливо на автозаправки», — проинформировал советник главы президентского офиса Михаил Подоляк.

Он добавил, что АЭС и ГЭС работают в штатном режиме. Для обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры украинские власти приняли решение об усилении охраны электростанций.

Российские войска утром 24 февраля на фоне продолжающейся эскалации в Донбассе после признания ДНР и ЛНР начали спецоперацию на территории Украины. Как уточнили в Минобороны, речь идет о точечных ударах, направленных на объекты военной инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил в стране военное положение.