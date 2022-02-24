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Военный эксперт Леонков назвал главную цель проведения спецоперации в Донбассе

Армия
Военный эксперт Леонков назвал главную цель проведения спецоперации в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 февраля. Россия была вынуждена начать контроперацию в Донбассе, чтобы защитить от геноцида жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист отметил, что армия РФ перешла в наступление только после того, как Вооруженные силы Украины попытались атаковать республики Донбасса вечером 23 февраля.

«Давайте называть это контроперацией, так как она началась после того, как украинская армия предприняла попытку генерального наступления на Донбассе с применением артиллерии и систем залпового огня. Это было до полуночи 23 февраля. Наступление было остановлено, и было принято решение о контроперации», — заявил Леонков в эфире радио «Sputnik на русском».

Военный эксперт считает, что организованная российской стороной спецоперация будет состоять из двух фаз и продлится всего несколько дней.

Военный эксперт Леонков назвал главную цель проведения спецоперации в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня» /

«Первая фаза связана с применением высокоточного оружия и уничтожением военной инфраструктуры армии Украины. Той самой инфраструктуры, которая использовалась для геноцида населения на Донбассе. Вторая фаза — это блокирование группировки украинской армии на Донбассе, которая не захотела выйти с территории Донецкой и Луганской областей с предложением им сдаться. Если мы говорим о применении высокоточного оружия, то операция закончится в течение суток, может быть, двух — в зависимости от достигнутых целей. Наземная операция может продлится до трех-пяти суток», — объяснил специалист.

Леонков уверен, что Россия была вынуждена пойти на решительные меры, чтобы защитить жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые в буквальном смысле оказались под угрозой уничтожения от действий армии Украины.

«Если бы Россия не начала эту контроперацию, произошло бы генеральное наступление армии Украины на Донбасс. Силы Донбасса, конечно, оказывали бы сопротивление, но, скорее всего, они были бы подавлены и дальше началась бы зачистка территорий и геноцид мирного населения. О таком развитии событий говорили некоторые украинские политики, которые жаждали зачистить эту территорию», — считает военный эксперт Алексей Леонков.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее оценил планы Украины по созданию нового ядерного вооружения.

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