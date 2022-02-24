«Поясните про Косово?»: Альгис Микульскис о предвзятости генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался против принятия Россией факта независимости республик Донбасса. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале решил напомнить ему и остальным сторонникам Украины об истории признания независимости Косово, ставшей поворотным пунктом современной истории Европы.

В свете начавшейся операции ВС РФ на Украине писать о чем-то другом очень трудно, однако я попробую.

Незадолго до старта всем известных событий Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался по поводу признания Россией независимости донбасских республик. Высказался весьма нелицеприятно — его официальный представитель Стефан Дюжаррик описал настроения своего шефа следующими словами:

«Генеральный секретарь очень обеспокоен решением Российской Федерации относительно статуса определенных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Он призывает к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими договоренностями, закрепленными резолюцией Совета Безопасности 2202. Генеральный секретарь рассматривает решение Российской Федерации как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН».

Заявления эти, конечно же, не остались не замеченными Москвой, и министр иностранных дел России Сергей Лавров дал им соответствующую оценку, мягко намекнув Дюжаррику на то, что далеко не все высказывания Гутерреша соответствуют занимаемой им должности.

«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН», — заметил глава МИД.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Напомнил Лавров и о том, что глава столь влиятельной международной организации до настоящего момента ни разу «не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований Минского комплекса мер», что говорит о его исключительно предвзятых позициях по отношению к происходящему на юго-востоке Украины…

Если же отвлечься от высоких дипломатических материй и оглянуться в не такое уж далекое прошлое — можно увидеть, пожалуй, самый вопиющий пример того, как мировое сообщество в лице Организации Объединенных Наций закрывало глаза на беззаконие, творимое по «праву сильного». Речь идет о Сербии и отнятом у нее Косово.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран / Игорь Петрашевич

Не желает ли господин Гутерреш пояснить, в соответствии с какими пунктами устава ООН эта территория, знаковая для каждого серба, отторгнута от суверенного государства? Причем отторгнута после бомбардировок, не санкционированных вообще никем… Интересно было бы также узнать мнение уважаемого генсека о том, какой юридический статус имеет акт парламента Косова от 17 февраля 2008 года, объявивший о независимости «республики» в одностороннем порядке...

Вообще, этот «косовский прецедент» можно смело считать отправным пунктом новой мировой истории, после которого все вопросы к России в донбасском аспекте выглядят, мягко говоря, нелогично. Что уж говорить о том, как выглядят слова депутата парламента Косово от Демократической партии Энвера Ходжая, сказанные им 23 февраля сего года:

«Из-за истории мы должны быть солидарны с украинским народом, который защищает независимость своей страны. Поэтому мы, возможно, должны оформить резолюцию, ведь Украина — это первая линия, а Балканы — вторая. А мы находимся на передовой на Балканах. Правительство должно созвать совет национальной безопасности для обсуждения ситуации. Если США и ЕС введут санкции, правительство должно также ввести санкции в отношении Российской Федерации. Этот парламент не должен быть оторван от происходящего на Украине».

Если что, то «резолюция», о которой он говорил, — это документ, осуждающую напряженность у границ Украины. Видимо, очень страшный для России. Почти как санкции Приштины…

Подпустили «ужаса» в кремлевские коридоры и косовские дипломаты, распространившие в тот же день «декларацию» следующего содержания:

«[Владимир] Путин снова ведет борьбу с мирными демократиями. Он вел гибридные войны с демократиями по всей Европе уже много лет. Свободный мир должен решительно ответить Путину и его представителям».

Как относиться к подобным речам автор этих строк не знает, но предполагает, что никак. Что же касается высказываний Антониу Гутерреша — они безусловно имеют некий вес, но вот имеют ли смысл — большой вопрос…

Россия же в очередной раз прекращает войну. Прекращает силой оружия, потому что время слов закончилось и цель нынешней специальной военной операции определена президентом Владимиром Путиным предельно четко:

«Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ».

Что ж… Так тому и быть. Мы долго запрягали, но теперь поехали и не остановимся до тех пор, пока не будет наказан каждый, приложивший руку к убийствам русских на Украине.

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