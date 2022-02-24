Крупнейшие арабские авиакомпании заявили о приостановке полетов на Украину

Москва, 24 февраля. Авиакомпании Qatar Airways и Emirates приостановили полеты на Украину, об этом сообщили представители перевозчиков.

Дубайская авиакомпания Emirates и катарская Qatar Airways сообщили, что временно прекращают полеты на Украину в связи с обострившейся ситуацией в стране. Ранее украинские власти объявили о введении военного режима и закрытии воздушного пространства над своей территорией.

О приостановлении воздушного сообщения с Украиной объявили ряд государств. Вреди них венгерская Wizz Air, швейцарская SWISS и эмиратская авиакомпания Flydubai. Всего около 10 авиаперевозчиков заявили об отмене рейсов в эту страну.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о приостановке авиасообщения между Москвой и рядом городов на юге России. Авиаперевозчик временно отменил рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь.