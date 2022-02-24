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Народная милиция ЛНР показала видео с бойцами ВСУ, перешедшими на сторону республики

Армия
Народная милиция ЛНР показала видео с бойцами ВСУ, перешедшими на сторону республики
Федеральное агентство новостей

Луганск, 24 февраля. Двое бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложили оружие и перешли на сторону Народной милиции ЛНР.

Представители оборонного ведомства Луганской Народной Республики показали видео с бойцами ВСУ, перешедшими на сторону защитников Донбасса. После окончания боевых действия оба военнослужащих будут отпущены домой, подчеркнули в Народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось, что два Су-24 ВВС Украины были сбиты в воздушном пространстве ЛНР, в районе населенных пунктов Степовое и Смелое.

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