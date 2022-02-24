Басурин: при обстреле со стороны ВСУ были ранены восемь мирных жителей, один человек погиб

Донецк, 24 февраля. ВСУ ведут массированный обстрел территорий Донецкой Народной Республики (ДНР). Пострадали восемь мирных жителей, еще один скончался, о чем сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

С начала суток ВСУ совершили свыше пятидесяти огневых провокаций и открывали огонь по территории ДНР. В республике зафиксировали прилет не менее трехсот снарядов, о чем сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Есть жертвы среди гражданского населения: ранения получили восемь человек, один скончался.

«Артиллерия ВСУ целенаправленно бьет по жилым кварталам населенных пунктов ДНР», — заявил представитель Басурин.

Ранее Басурин сообщил, что в рядах ВСУ несут службу не менее 800 иностранных наемников. Но точное их число неизвестно даже в Киеве.