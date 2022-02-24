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Басурин: при обстреле со стороны ВСУ были ранены восемь мирных жителей, один человек погиб

Армия
Басурин: при обстреле со стороны ВСУ были ранены восемь мирных жителей, один человек погиб
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 24 февраля. ВСУ ведут массированный обстрел территорий Донецкой Народной Республики (ДНР). Пострадали восемь мирных жителей, еще один скончался, о чем сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

С начала суток ВСУ совершили свыше пятидесяти огневых провокаций и открывали огонь по территории ДНР. В республике зафиксировали прилет не менее трехсот снарядов, о чем сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Есть жертвы среди гражданского населения: ранения получили восемь человек, один скончался.

«Артиллерия ВСУ целенаправленно бьет по жилым кварталам населенных пунктов ДНР», — заявил представитель Басурин.

Ранее Басурин сообщил, что в рядах ВСУ несут службу не менее 800 иностранных наемников. Но точное их число неизвестно даже в Киеве.

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