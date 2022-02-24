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Столтенберг подтвердил информацию о саммите НАТО 25 февраля в связи с ситуацией на Украине

Политика
Столтенберг подтвердил информацию о саммите НАТО 25 февраля в связи с ситуацией на Украине
flickr.com  /  NATO

Брюссель, 24 февраля. Лидеры стран НАТО проведут виртуальный саммит 25 февраля. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Стороны планируют обсудить ситуацию вокруг Украины и дальнейшие шаги по этому вопросу. По словам Столтенберга, будет поднят вопрос о мерах защиты в нынешних условиях.

«Я решил организовать виртуальный саммит союзников, чтобы обсудить дальнейшие шаги», — сказал политик.

Стоит отметить, что специальную военную операцию России в Донбассе прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, украинцам следует объединиться и выгнать со своей территории «свору», которая находится в Киеве.

«Сегодня момент истины, принято очень сложное и ответственное решение», — сказал политик.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин объявил специальную военную операцию в Донбассе. Это произошло после обращения Луганской и Донецкой народных республик с просьбой о помощи.

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