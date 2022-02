Куба назвала США причиной кризиса на востоке Украины

Гавана, 24 февраля. Правительство Кубы обвинило власти США в эскалации ситуации на востоке Украины. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства иностранных дел латиноамериканской страны.

We call on the US and NATO to seriously & realistically heed the well-founded demands for security guarantees by Russia, which has the right to defend itself.#Cuba calls for a diplomatic solution through constructive & respectful dialogue.



Declaration: https://t.co/jDcJ5aM4u4 pic.twitter.com/4gfkdRiTS0