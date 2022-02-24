Куба назвала США причиной кризиса на востоке Украины

Гавана, 24 февраля. Правительство Кубы обвинило власти США в эскалации ситуации на востоке Украины. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства иностранных дел латиноамериканской страны.

We call on the US and NATO to seriously & realistically heed the well-founded demands for security guarantees by Russia, which has the right to defend itself.#Cuba calls for a diplomatic solution through constructive & respectful dialogue.



Declaration: https://t.co/jDcJ5aM4u4 pic.twitter.com/4gfkdRiTS0 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 23, 2022

Кубинское правительство подчеркнуло, что «усилия США по постепенному расширению НАТО в сторону российской границы представляют угрозу для национальной безопасности страны, а также регионального и международного мира».

МИД Кубы обвинил американские власти в манипулировании мнением международного сообщества касательно риска «необратимого масштабного вторжения» на Украину.

«США поставили оружие и военную технологию, разместили войска в разных странах региона, ввели односторонние и несправедливые санкции, а также пригрозили применить другие карательные меры», — написано в заявлении ведомства.

В тексте подчеркивается, что Куба ранее предупреждала об опасности такой политики американских властей.

Представители МИД напомнили, что в 2014 году председатель Совета министров и Государственного совета Кубы генерал армии Рауль Кастро Рус отметил риски «вмешательства западных держав» в ситуацию на Украине, так как они «могут привести к серьезным последствиям для международного мира и безопасности».

«Постепенное расширение НАТО в сторону российских границ создает большую угрозу, которая усугубляется введением произвольных санкций, которые мы осуждаем», — заявил в сентябре 2018 года президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Правительство карибской страны призвало США и НАТО «серьезно рассмотреть вполне обоснованные требования РФ о гарантиях безопасности». Куба также настаивает на дипломатическом разрешении конфликта путем конструктивного диалога.

Военная операция на Донбассе

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Правительство РФ подчеркнуло, что российская сторона не наносит никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, а только по военной инфраструктуре. Ранее в понедельник Путин подписал указ о признании народных республик Донецка и Луганска.

В ответ президент Владимир Зеленский подписал указ «О введении военного положения в Украине», которое предусматривает запрет на митинги, ограничение свободы передвижения, контроль СМИ, досмотр вещей и жилья граждан, а также другие ущемления прав и свобод украинцев.