Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 16:00
16:00
Армия
Социолог Копатько: жители Харькова и Одессы пока не могут дать оценку событиям в Донбассе
16:00
Общество
Более 10 приграничных районов Ростовской области приостанавливают работу детсадов
15:58
Весь мир
Инициатива суданского лидера Мухаммада Дагло примирила племена на востоке страны
15:56
Общество
Ростовская область привлекла дополнительные силы для охраны правопорядка у границы
15:55
Армия
Погранслужба Украины готова перебросить сотрудников на запасные позиции
15:55
Политика
Политолог Марков: «Власть должна быть возвращена народу Украины»
15:52
Политика
Военкор Сладков: Силовые структуры ДНР формируют колонны для выдвижения
15:52
Весь мир
Рейтинг Байдена в Нью-Йорке опустился ниже 50%
15:51
Политика
Вице-спикер Госдумы Чернышов озвучил позицию Жириновского по Украине
15:51
Общество
АТОР заявила о восьми тысячах туристов в южных регионах России
Все новости

Воздушное судно ВСУ упало в Киевской области

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 15:09
Общество
Воздушное судно ВСУ упало в Киевской области
youtube.com  /  Pr Scr / Денис Ким

Киев, 24 февраля. Самолет Вооруженных сил Украины рухнул в Киевской области, сообщили в государственной службе республики по чрезвычайным ситуациям.

В ходе происшествия погибло пять человек, заявили в ГСЧС Украины. Детали произошедшего на данный момент уточняются. Известно, что самолет упал между населенными пунктами Жуковка и Триполье. Однако вскоре после публикации ГСЧС удалило пост.

Воздушное судно ВСУ упало в Киевской области
Prt Scr Telegram / Раньше всех. Ну почти.

Ранее Минздрав Украины решил временно прекратить плановую госпитализацию. Медицинские учреждения продолжат оказывать помощь всем нуждающимся в случае необходимости.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Воздушное судно ВСУ упало в Киевской области
Киев донбасс самолет
Комментировать