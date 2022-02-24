Воздушное судно ВСУ упало в Киевской области

Киев, 24 февраля. Самолет Вооруженных сил Украины рухнул в Киевской области, сообщили в государственной службе республики по чрезвычайным ситуациям.

В ходе происшествия погибло пять человек, заявили в ГСЧС Украины. Детали произошедшего на данный момент уточняются. Известно, что самолет упал между населенными пунктами Жуковка и Триполье. Однако вскоре после публикации ГСЧС удалило пост.

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Ранее Минздрав Украины решил временно прекратить плановую госпитализацию. Медицинские учреждения продолжат оказывать помощь всем нуждающимся в случае необходимости.