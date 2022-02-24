Инициатива «Завтра в Бенгази» по реабилитации молодежи стартовала в Ливии

Бенгази, 24 февраля. Ливийские общественные организации запустили программу по реабилитации молодежи на востоке страны. Об этом сообщает издание Libya Review.

Автор инициативы «Завтра в Бенгази» Рим Эльбреки заявила, что главной целью мероприятия является обучение молодого поколения в области культуры и искусств, а также защита их от насилия и войн. По ее словам, идея начала зарождаться после окончания борьбы с террористическими группировками в городе.

«Молодежь больше всего пострадала от военных действий. Ни от кого не скрывается, что образование в Ливии ухудшилось, что, в свою очередь, негативно сказалось на работоспособности молодых людей, которые психологически истощены войной», — рассказала общественный деятель.

Рим Эльбреки добавила, что к реализации этой программы ее подтолкнуло бездействие Правительства национального единства, утратившего легитимность в день несостоявшихся всеобщих выборов — 24 декабря 2021 года.

«Я ожидала, что ПНЕ начнет реализовывать огромные проекты по реабилитации молодежи, но, к сожалению, этого не произошло. В итоге решила запустить инициативу, чтобы помочь своим соотечественникам, предоставив 300 возможностей для обучения молодых мужчин и женщин в Бенгази», — уточнила она.

В настоящее время ведется набор людей к первому сезону, который продлится до 31 марта 2022 года, чтобы помочь юному поколению адаптироваться к будущему.

«Квалификация и образование молодежи защищает их от идеологической обработки экстремистскими группами. Мы фокусируемся на обучении граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Эта группа наиболее уязвима, поскольку лишена права на образование, учитывая политическую ситуацию», — пояснила Эльбреки.

Тринадцать учебных курсов включают в себя такие области, как фотография, редактирование фотографий и видеомонтаж, вещание, английский язык, рисунок и скульптура и другие области. Инициатива также имеет восемь конкурсов в карикатуре, фотографии, портретной живописи, шахматах, сольной игре, пении, чтении и поэзии.

Около 1000 молодых мужчин и женщин подали заявки на участие в первом сезоне инициативы, в ходе которого обучат 300 специалистов.

Рим Эльбреки надеется, что новое правительство с премьер-министром Фатхи Башагой поддержит ее инициативу. В частности, поможет распространить на все города страны.

Избранный премьер Ливии представит парламенту состав нового кабмина до 25 февраля.