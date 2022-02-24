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Власти Брянской области сообщили о стрельбе на границе с Украиной

Политика
Власти Брянской области сообщили о стрельбе на границе с Украиной
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Брянск, 24 февраля. Стрельба слышна в Брянской области на границе с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Политик заверил, что в результате инцидента никто не пострадал. Ни одно строение не было разрушено.

«Стрельба была на границе, но никто не пострадал. Никого не было, чтобы кто-то ранен был или какой-то дом, строение разрушено. Стрельба была», — сообщил Богомаз в эфире телеканала «Россия-24».

Военная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ней объявил президент Владимир Путин, который подчеркнул, что не планирует оккупировать территории Украины.

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