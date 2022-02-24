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Генсекретарь «Единой России» Турчак поддержал спецоперацию по защите Донбасса

Политика
Генсекретарь «Единой России» Турчак поддержал спецоперацию по защите Донбасса
Global Look Press  /  Alexander Rekun/Global Look Press

Донецк, 24 февраля. Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил о поддержке военной операции РФ на территории Украины.

«Единая Россия» выступает с полной поддержкой президентского решения по развертыванию в Донбассе военной специальной операции. Как отмечает секретарь генсовета партии, Россия хочет добиться мира и защитить себя с помощью этих действий.

«Объявленная российским лидером специальная военная операция имеет две цели – это мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах», — сообщил Турчак.

Как подчеркивает политик, осуществляемая Российской Федерацией спецоперация представляет собой самозащиту государства.

«Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан, а также наращивание военной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение — мы не имеем никакого права», — подчеркнули в «Единой России».

По словам Турчака, важно дать отпор коллективному Западу, у которого руки погрязли в крови, уже сегодня. Он акцентировал внимание на том, что НАТО и союзники блока стремятся уничтожить Россию.

Глава государства Владимир Путин утром заявил о начале операции на Украине. Последние недели Вооруженные силы Украины активизировали обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Лидер ДНР Денис Пушилин обратился к жителям Донбасса, живущим в районах, оккупированных ВСУ.

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украина донбасс единая россия турчак
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