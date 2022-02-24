Депутат Госдумы Валуев: «Главарей и участников геноцида в Донбассе ждет справедливое возмездие»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал ситуацию вокруг Донбасса и Украины. Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале специальной военной операции на территории Украины и республик Донбасса. Минобороны РФ проинформировало, что точечные удары были нанесены по объектам украинской военной инфраструктуры.

Главарей и участников геноцида в Донбассе ждет возмездие. Колонка Николая Валуева

Насколько я могу сделать вывод по сообщениям СМИ, в настоящий момент народная милиция республик Донбасса продолжает освобождать ранее занятые вооруженными силами Украины и украинскими нацбатальонами территории ДНР и ЛНР. При этом происходит уничтожение военной инфраструктуры, которая была создана украинскими силами в Донбассе и не только — такие базы, подготовленные для размещения сил НАТО, есть в Харьковской и других областях Украины. Все эти объекты уничтожаются при помощи высокоточного оружия.

При этом должен подчеркнуть — мы не воюем с народом Украины! В своем выступлении Владимир Владимирович Путин обратился в том числе к украинским военным с призывом служить своему народу, а не хунте. Так что налицо желание отделить на Украине адекватных людей от националистов, а фактически — фашистов. И Россия, так же, как и вооруженные силы ДНР и ЛНР, все для этого делают.

Думаю, наши военные, обладающие всей полнотой информации, были прекрасно осведомлены о ближайших планах ВСУ начать наступление в Донбассе или устроить там полномасштабную провокацию. Напомню, украинские «Грады», не прекращая, работали по окраинам Донецка. Если бы ДНР и ЛНР при поддержке России это не предотвратили, погибло бы огромное количество людей.

Федеральное агентство новостей /

Во всем этом меня поражает только одно. Киевские власти при, как я полагаю, вполне четком понимании возможных последствий, с 2014 года с тупым упорством продолжали нагнетать обстановку вокруг Донбасса, саботируя Минские соглашения. Как мы знаем, даже в Ростовской области уже рвались снаряды, выпущенные с территории Украины. Терпеть такое Россия больше не могла. Как я говорил раньше, наша страна фактически была зажата в угол — мы просто обязаны были спасти жизни тысяч людей, живущих в Донбассе.

Что касается будущего Украины, то его будет решать украинский народ. Только народ определяет, как жить гражданам Украины. Уверен, что в этой стране есть здоровые силы, которые готовы вернуться к тому, что исторически объединяет наши братские народы, делают нас едиными. Это единство необходимо, чтобы противостоять националистической истерике, которую устроили на Украине за последние десятилетия после распада СССР.

И последняя точка кипения — это заявления Киева, что Украина готова к тому, чтобы обладать ядерным оружием. Это был переход Рубикона. И одновременно — запредельная глупость заявивших подобное при абсолютном понимании отсутствия контроля украинских властей над националистической хунтой. Очень надеюсь, что пройдет немного времени, и главарей и участников геноцида мирного населения Донбасса ждет справедливое возмездие. Они сейчас это чувствуют, как никогда, буквально на собственной шкуре.

Так что полностью поддерживаю действия наших властей, тем более, что я сам голосовал за обращение Госдумы к президенту о признании ДНР и ЛНР.