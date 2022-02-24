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Авиакомпания SWISS приостановила все рейсы в аэропорты Киева до 26 марта

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 14:59
Общество
Авиакомпания SWISS приостановила все рейсы в аэропорты Киева до 26 марта
wikipedia.org  /  SpecExpert/CC BY-SA 3.0

Киев, 24 февраля. Швейцарская авиакомпания SWISS сообщила об отмене рейсов в аэропорты Киева 24 февраля.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что полеты не будут осуществляться до 26 марта. Такое решение продиктовано обстановкой, сложившейся в Украине. В авиакомпании попросили пассажиров обратиться на горячую линию для получения более полной информации.

Ранее еще пять международных авиаперевозчиков сообщили о решении временно прекратить полеты в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Wizz Air, Air Astana, Air Baltic и Turkish Airlines. Эмиратские авиалинии Flydubai также прекратили полеты в страну на фоне конфликта в Донбассе.

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