Авиакомпания SWISS приостановила все рейсы в аэропорты Киева до 26 марта

Киев, 24 февраля. Швейцарская авиакомпания SWISS сообщила об отмене рейсов в аэропорты Киева 24 февраля.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что полеты не будут осуществляться до 26 марта. Такое решение продиктовано обстановкой, сложившейся в Украине. В авиакомпании попросили пассажиров обратиться на горячую линию для получения более полной информации.

Ранее еще пять международных авиаперевозчиков сообщили о решении временно прекратить полеты в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Wizz Air, Air Astana, Air Baltic и Turkish Airlines. Эмиратские авиалинии Flydubai также прекратили полеты в страну на фоне конфликта в Донбассе.