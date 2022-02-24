Глава МИД Ирана возложил на НАТО вину за происходящее на Украине

Тегеран, 24 февраля. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что причиной нынешнего кризиса в отношениях между Россией и Украиной являются провокационные действия блока НАТО. Он подчеркнул, что Исламская Республика не видит военного решения конфликта и призвал стороны прекратить огонь и сосредоточиться на политическом и дипломатическом урегулировании.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، امروز (پنجشنبه) در پی تحولات اخیر در اوکراین در توئیتی نوشت: بحران اوکراین ریشه در اقدامات تحریک آمیز ناتو دارد.#اخبار_ایران #امیرعبداللهیان #بحران_اوکراینhttps://t.co/eCrZQSJHH6 — ایران وایر (@iranwire) February 24, 2022

Глава МИД связался с посольством Ирана в Киеве и приказал его сотрудникам принимать все доступные меры для помощи гражданам Исламской Республики, особенно студентам, проходящим здесь обучение.

Абдоллахиян призвал находящихся на Украине подданных Тегерана оставаться в безопасных местах, либо покинуть страну в соответствии с инструкциями дипмиссии, а также поддерживать с ней постоянный контакт. Ранее представительство опубликовало сообщение гражданам Исламской Республики, в котором указало на необходимость при любой возможности уехать с Украины, а если это сделать не удается — найти безопасное место или воспользоваться убежищами, предлагаемые городскими и муниципальными властями.

Также посольство порекомендовало избегать районов, где находятся воинские части или объекты критически важной инфраструктуры, которые могут являться потенциальной целью для ударов. Как указано в сообщении, представительство Тегерана продолжает консультации с украинскими властями, чтобы при первой возможности получить разрешение на использование воздушного пространства для эвакуации сограждан, а также будет предоставлять иранцам актуальную информацию по мере ее поступления.

دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پی تحولات صحنه اوکراین، در تماس تلفنی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در كيف ضمن اطلاع از اوضاع میدانی در اوکراین، از آخرین وضعیت ایرانیان مقیم در آن کشور و همچنین دیپلمات های کشورمان و خانواده های آنهاکسب اطلاع کرد. pic.twitter.com/XAS0KUnqDC — ???????? وزارت امور خارجه (@IRIMFA) February 24, 2022

Как сообщается, ранее МИД Исламской Республики на фоне обострения отношений между Киевом и Москвой сформировал специальный комитет, отслеживающий изменения обстановки. В случае эскалации конфликта орган должен был оперативно обеспечить безопасность находящихся на Украине иранских граждан, а также при содействии местных властей снабдить их местом для проживания или вывести с территории страны.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции на Украине для обеспечения безопасности жителей Донбасса. После этого ВС РФ нанесли авиационный, ракетные и артиллерийские удары по военным объектам на территории республики. Руководство российского Минобороны подчеркнуло, что украинским городам и мирным жителям не угрожают обстрелы.