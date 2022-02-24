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Глава МИД Ирана возложил на НАТО вину за происходящее на Украине

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 15:23
Весь мир
Глава МИД Ирана возложил на НАТО вину за происходящее на Украине
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Тегеран, 24 февраля. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что причиной нынешнего кризиса в отношениях между Россией и Украиной являются провокационные действия блока НАТО. Он подчеркнул, что Исламская Республика не видит военного решения конфликта и призвал стороны прекратить огонь и сосредоточиться на политическом и дипломатическом урегулировании.

Глава МИД связался с посольством Ирана в Киеве и приказал его сотрудникам принимать все доступные меры для помощи гражданам Исламской Республики, особенно студентам, проходящим здесь обучение.

Абдоллахиян призвал находящихся на Украине подданных Тегерана оставаться в безопасных местах, либо покинуть страну в соответствии с инструкциями дипмиссии, а также поддерживать с ней постоянный контакт. Ранее представительство опубликовало сообщение гражданам Исламской Республики, в котором указало на необходимость при любой возможности уехать с Украины, а если это сделать не удается — найти безопасное место или воспользоваться убежищами, предлагаемые городскими и муниципальными властями.

Также посольство порекомендовало избегать районов, где находятся воинские части или объекты критически важной инфраструктуры, которые могут являться потенциальной целью для ударов. Как указано в сообщении, представительство Тегерана продолжает консультации с украинскими властями, чтобы при первой возможности получить разрешение на использование воздушного пространства для эвакуации сограждан, а также будет предоставлять иранцам актуальную информацию по мере ее поступления.

Как сообщается, ранее МИД Исламской Республики на фоне обострения отношений между Киевом и Москвой сформировал специальный комитет, отслеживающий изменения обстановки. В случае эскалации конфликта орган должен был оперативно обеспечить безопасность находящихся на Украине иранских граждан, а также при содействии местных властей снабдить их местом для проживания или вывести с территории страны.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции на Украине для обеспечения безопасности жителей Донбасса. После этого ВС РФ нанесли авиационный, ракетные и артиллерийские удары по военным объектам на территории республики. Руководство российского Минобороны подчеркнуло, что украинским городам и мирным жителям не угрожают обстрелы.

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Все новости / Весь мир / Глава МИД Ирана возложил на НАТО вину за происходящее на Украине
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