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Упакованную питьевую воду в России с 1 марта начнут маркировать по новым правилам

Общество
Упакованную питьевую воду в России с 1 марта начнут маркировать по новым правилам
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Москва, 24 февраля. Более 22 тыс. российских компаний начнут маркировать упакованную питьевую воду по новым правилам, они вступают в силу 1 марта 2022 года.

С помощью приложения «Честный знак» покупатели смогут получить полную информацию о товаре. Производители получат возможность увеличить товарооборот за счет вытеснения с рынка недобросовестных компаний. К системе подключилось 22 765 компаний бутилированной питьевой воды, из них 1072 — производители.

К системе маркировки присоединились предприятия Московской, Ростовской, Иркутской областей, Краснодарского, Ставропольского и Приморского краев, а также ряд других регионов России. Зарегистрированные в «Честном знаке» производители и импортеры смогут получить у оператора Центра развития перспективных технологий информацию о выпущенном ими товаре.

Российские ретейлеры предупредили, что игрушки и товары для творчества в текущем году могут подорожать на 10–15%. Причиной является инициатива Минпромторга РФ. Ведомство предложило маркировать данную продукцию «Знаком качества», запустив эксперимент уже в июне.

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