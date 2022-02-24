Упакованную питьевую воду в России с 1 марта начнут маркировать по новым правилам

Москва, 24 февраля. Более 22 тыс. российских компаний начнут маркировать упакованную питьевую воду по новым правилам, они вступают в силу 1 марта 2022 года.

С помощью приложения «Честный знак» покупатели смогут получить полную информацию о товаре. Производители получат возможность увеличить товарооборот за счет вытеснения с рынка недобросовестных компаний. К системе подключилось 22 765 компаний бутилированной питьевой воды, из них 1072 — производители.

К системе маркировки присоединились предприятия Московской, Ростовской, Иркутской областей, Краснодарского, Ставропольского и Приморского краев, а также ряд других регионов России. Зарегистрированные в «Честном знаке» производители и импортеры смогут получить у оператора Центра развития перспективных технологий информацию о выпущенном ими товаре.

Российские ретейлеры предупредили, что игрушки и товары для творчества в текущем году могут подорожать на 10–15%. Причиной является инициатива Минпромторга РФ. Ведомство предложило маркировать данную продукцию «Знаком качества», запустив эксперимент уже в июне.