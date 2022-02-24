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Военкор Сладков: ВСУ нанесли удар по городу Ясиноватая в ДНР

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 15:04
Армия
Военкор Сладков: ВСУ нанесли удар по городу Ясиноватая в ДНР
Федеральное агентство новостей  / 

Ясиноватая, 24 февраля. Украинская артиллерия только что нанесла удар по городу Ясиноватая (ДНР). Снаряды большого калибра разорвались в районе вокзала и в жилом секторе.

Ясиноватая — крупный железнодорожный узел, город, в котором расположен стратегический завод по производству проходческих комбайнов. В самом городе воинских частей нет. Зачем?

Вот странность: ВСУ даже в этой ситуации пытаются забрать жизни мирных жителей. Причем такие огневые налеты никакой тактической нагрузки не несут, кроме дополнительного желания военных ДНР побыстрее раздавить позиции ВСУ.

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