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Политолог Марков предположил, что большая часть подразделений ВСУ сложит оружие

Общество
Политолог Марков предположил, что большая часть подразделений ВСУ сложит оружие
Pr Scr youtube.com  /  60 минут

Санкт-Петербург, 24 февраля. Президент России Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе. В рамках пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» политолог Сергей Марков заявил, что украинские военнослужащие не будут оказывать сопротивления российским войскам.

Эксперт отметил, что на фоне принятых Россией мер большая часть подразделений ВСУ сложит оружие, однако националистические батальоны наподобие «Азова» продолжат бороться за осуществление своих планов.

«Их ждет пожизненное тюремное заключение, в случае если они окажутся в руках российской армии», — заявил Марков в эфире медиацентра «Патриот».

Политолог также высказался о запрете деятельности российских СМИ на Западе и заявил, что даже несмотря на давление журналисты из России продолжают отстаивать свои позиции в информационном пространстве.

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Владимир Путин Сергей Марков донбасс медиагруппа патриот
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