Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 15:59
15:58
Весь мир
Инициатива суданского лидера Мухаммада Дагло примирила племена на востоке страны
15:56
Общество
Ростовская область привлекла дополнительные силы для охраны правопорядка у границы
15:55
Армия
Погранслужба Украины готова перебросить сотрудников на запасные позиции
15:55
Политика
Политолог Марков: «Власть должна быть возвращена народу Украины»
15:52
Политика
Военкор Сладков: Силовые структуры ДНР формируют колонны для выдвижения
15:52
Весь мир
Рейтинг Байдена в Нью-Йорке опустился ниже 50%
15:51
Политика
Вице-спикер Госдумы Чернышов озвучил позицию Жириновского по Украине
15:51
Общество
АТОР заявила о восьми тысячах туристов в южных регионах России
15:50
Экономика
Франция анонсировала масштабные экономические санкции в отношении России
15:49
Происшествия
Бывший начальник тюменской колонии ответит в суде за эксплуатацию осужденных
Все новости

МИД России отреагировал на решение Киева разорвать дипотношения с Москвой

Политика
МИД России отреагировал на решение Киева разорвать дипотношения с Москвой
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 24 февраля. Решение властей Украины разорвать дипломатические отношения с Россией является логичным завершением русофобской политики, заявили в МИД России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипотношения с Москвой. По его мнению, 24 февраля вошло в историю. Причем эта история абсолютно разная для Украины и для России, подытожил он. В МИД РФ считают, что эти действия — продолжение русофобской политики.

«Это не наш выбор», — отметил собеседник РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с китайским коллегой Ван И. Стороны пришли к выводу, что ситуация на Украине произошла по вине США, которые поддерживали саботаж Киевом Минских соглашений.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД России отреагировал на решение Киева разорвать дипотношения с Москвой
украина россия донбасс мид россии
Комментировать