Москва, 24 февраля. Решение властей Украины разорвать дипломатические отношения с Россией является логичным завершением русофобской политики, заявили в МИД России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипотношения с Москвой. По его мнению, 24 февраля вошло в историю. Причем эта история абсолютно разная для Украины и для России, подытожил он. В МИД РФ считают, что эти действия — продолжение русофобской политики.

«Это не наш выбор», — отметил собеседник РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с китайским коллегой Ван И. Стороны пришли к выводу, что ситуация на Украине произошла по вине США, которые поддерживали саботаж Киевом Минских соглашений.