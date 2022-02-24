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Вострецов объяснил, почему Путин взял на себя ответственность за общемировую безопасность

Политика
Вострецов объяснил, почему Путин взял на себя ответственность за общемировую безопасность
facebook.com  /  Сергей Вострецов

Москва, 24 февраля. Сергей Вострецов считает, что президент России Владимир Путин взял на себя ответственность за мировую безопасность из-за националистов, которые правят на территории Украины.

Вострецов отметил, что во время спецоперации в Донбассе первыми со своих позиций бегут именно нацбатальоны. Такие действия подставляют украинских военных, которых и вовсе силком затащили на эту войну. Поэтому Путин в своем обращении напомнил, что «деды воевали не для того, чтобы сегодня вами правили бандеры».

«Украинские военнослужащие не хотят войны, не то что не хотят воевать с Россией, они вообще не хотят воевать, потому что им не за что воевать. Если ДНР и ЛНР воюют за мир, то этим военнослужащим воевать точно не за что», — сообщил политик в беседе с RUSSIAnews.

Он подчеркнул слова Путина о том, что сейчас проходит именно спецоперация, а не война. На территории Луганской и Донецкой народной республики скопилось 150 тысяч живой силы и большое количество техники. Вострецов не исключает, что в будущем президента Украины Владимира Зеленского могут судить.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации в Донбассе, которая направлена на освобождение народа ЛДНР от геноцида киевской власти.

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