Многие солдаты Вооруженных сил Украины перешли на сторону Донецкой и Луганской народных республик после начала специальной военной операции. Об этом ФАН рассказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, генерал-майор Владимир Попов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля обратился к нации и объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, на территории только что признанных Донецкой и Луганской народных республик. Их лидеры — Денис Пушилин и Леонид Пасечник — обратились ранее к РФ за помощью, поскольку украинские военные начали провокации против республик и попытались захватить на их территории населенные пункты.

И Россия ответила ЛДНР согласием. Как сказал российский лидер, он принял решение в полном соответствии с Уставом ООН и договорами о взаимопомощи, которые были подписаны между Москвой, Донецком и Луганском. Причем Владимир Путин изначально заявил, что операция направлена не против народа Украины. Отдельно президент РФ призвал украинских военных не выполнять приказы своих командиров-националистов, сложить оружие и идти домой.

«Вы давали присягу народу Украины, а не антинародной хунте. Все, кто сделает это, смогут спокойно покинуть зону боевых действий», — отдельно отметил президент.

Генерал-майор Владимир Попов рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, что проведение специальной военной операции по принуждению Украины к миру является закономерной.

«Это было ожидаемо. В документах, подписанных между Россией и ЛДНР, сказано о возможности оказания военной помощи. Поэтому сегодня мы сделали то, что должны были сделать. И, наверное, [должны были] сделать еще раньше», — заявил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Также Владимир Попов сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины переходят на сторону армии Донбасса, поскольку не видят смысла умирать за киевские власти, которые находятся под контролем Запада.

«Сейчас только ленивый не прогнозирует, что будет дальше. Но пока все идет очень дипломатично с военной точки зрения. Правильно, что был первым нанесен удар с применением высокоточного оружия. Сейчас военные не открывают шквального огня. И вообще, за что сегодня борются украинские военные? Да ни за что! Они это сами прекрасно понимают. Можно заметить, как украинские военные переходят на нашу сторону, потому что на данный момент расслоение общества на Украине является максимальным. Армии ДНР и ЛНР уже предлагают ВСУ сложить оружие и уйти из Донбасса», — резюмировал Владимир Попов.

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что решение о принуждении Украины к миру было вынужденным, и отмечает, что Россия не является врагом украинского народа.