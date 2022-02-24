Украинский аналитик пояснил, почему санкции Запада не сильно ударят по России

Украинский политолог Сергей Лямец объяснил, почему экономические санкции Запада, которые будут введены после начала военной операции ВС РФ на Украине, не слишком сильно повлияют на экономику России.

«Понято, что международные санкции Запада крайне негативно повлияют на бизнес и граждан РФ, однако они вряд ли причинят реальную финансовую боль России. Российская экономика отличается от других тем, что интересы государства не всегда совпадают с интересами граждан и бизнеса. Мировые цены на нефть и газ растут, Россия продолжает зарабатывать сверхдоходы от экспорта и наращивать свой финансовый щит. Москва контролирует 40% поставок нефти и газа на рынки ЕС», — отметил Лямец.

Аналитик напомнил, что на днях Минфин РФ заявил, что жесткие санкции против России грозят стране волатильностью, но в целом не смертельны.

«Россия давно готовилась к финансовой изоляции, Кремль наращивал резервы и диверсифицировал их — доллары и евро конвертировал в золото и юани. Сегодня главным источником доходов России является продажа газа и нефти. В отношении этих доходов в РФ работает механизм бюджетного правила. Оно устанавливает цену отсечения на нефть и газ, выше которых все дополнительные доходы от продажи энергоресурсов направляются в резервные фонды, — сообщил эксперт. — Ключевые резервные фонды РФ — это международные резервы, Фонд национального благосостояния, а также профицитный бюджет. 2021-й Россия закончила с профицитом бюджета в 514 млрд рублей, или 6,5 млрд долларов. Профицит текущего платежного баланса РФ в 2021-м вырос в 3,3 раза — до 120 млрд долларов, установив исторический рекорд. Поступления нефтегазовых доходов в бюджет РФ превысили плановые показатели в год на 51,3% — до 9 трлн рублей, то есть до 114 млрд долларов».

ФБА «Экономика сегодня» /

Также Лямец напомнил, что Россия контролирует более 40% поставок нефти и газа на рынки Евросоюза.

«При экспорте этих энергоресурсов государством взимаются вывозные пошлины. Это и является основной статьей доходов бюджета вкупе с налогами на добычу нефти и газа. Нефтегазовые доходы составляли 36% всех доходов бюджета России — это втрое больше, чем импортный НДС, — перечислил эксперт. — Размер международных резервов России составляет 640 млрд долларов, это четвертый показатель в мире. С 2015-го рост международных резервов России составил 235 млрд долларов».

Также Лямец пояснил, что сегодня международные резервы РФ на 162 млрд превысили объем всего внешнего долга страны.

«Важнее всего то, что более 70% международных резервов РФ — это валюта других стран, 20% — монетарное золото. В золоте Россия держит больше резервов, чем в долларах США. С 2018-го Москва резко сократила долю доллара в структуре своих международных резервов, сегодня она снизилась более чем вдвое — с 46% до 20%. Почти пятую часть резервов Россия перевела в евро и юани, — указал Лямец. — Кроме того, у России есть огромный Фонд национального благосостояния. Он формируется за счет налогов на добычу нефти и газа, экспортных пошлин на нефть и газ и т. д. По факту это фонд финансирования различных проектов, а также финансовая подушка России. Фонд составляет 175 млрд долларов, или 10,2% ВВП России. Это валюты, золото, акции госкорпораций РФ и депозиты в госбанках, а также евробонды. Большинство денег хранятся в Банке России — 38,5 млрд евро, 4,2 млрд фунтов стерлингов, 600 млрд японских иен, 227 млрд китайских юаней и 405,7 тонны золота».

По мнению эксперта, в начале 2021 года Москва недаром приняла решение перевести долларовые активы ФНБ в валюты Китая и Японии, а также в золото.

«Если в январе 2021-го в ФНБ был 51 млрд долларов и не было золота, иены и юаня, то в июле того же года доля доллара США сократилась до нуля. Эти средства были конвертированы в золото, китайские юани и иены», — заключил он.

Напомним, сегодня Нацбанк Украины ввел в действие ряд мер по работе банковской системы в военное время. С 24 февраля снятие наличных ограничено 100 тыс. гривен в день (это не касается предприятий, выполняющих мобилизационные планы). Введен полный запрет на выдачу наличных в иностранной валюте. С этого дня работа валютного рынка Украины приостановлена, а официальный курс гривны зафиксирован на уровне утра 24 февраля. Также введен мораторий на трансграничные платежи, полностью остановлены все операции по расчетам физических и юридических лиц-резидентов России.