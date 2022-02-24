Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН, гендиректор ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы» Николай Межевич исключил возможность открытого конфликта РФ со странами НАТО на территории Украины.

Николай Межевич сожалеет, что США и их европейские партнеры не отнеслись с должным вниманием к тем озабоченностям, которые были выражены РФ в предложениях по мерам по обеспечению международной безопасности. Игнорирование обоснованных требований РФ, по его мнению, привело к тем событиям, которые сегодня происходят на Украине.

«Я предполагал, что процесс переговоров растянется во времени. Вектор их уже был обозначен, и я думал, что после какой-то паузы, после каких-то их предложений, после, наконец, переговоров в формате ялтинского или потсдамского стола будет определен круг великих держав, которые равны и воспринимают друг друга на равных, при этом признают противоречия между собой. Но этого стола перед нами не появилось. Поэтому можно было бы предположить, что мы не будем дожидаться очередного 22 июня. Но то, что это произошло так быстро, предположить было сложно», — заявил Николай Межевич.

Политолог уверен в успехе российских военных в кампании по принуждению Украины к миру.

«У меня нет ни малейших сомнений в том, что операция закончится успешно. У нас все получается, хотя иной раз и не без труда», — отметил он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Итогом операции, по его мнению, будет суд над военными и политическим преступниками Украины, ответственными за геноцид русского населения в Донбассе и в других регионах Украины.

«Украинские националисты, участвовавшие в преступлениях и чьи преступления будут зафиксированы СК РФ, уже объявлены подлежащими ответственности по закону о геноциде. Думается, все закончится соответствующими формулировками судебных процессов и соответствующими наказаниями для них», — считает Николай Межевич.

Эксперт исключает возможность прямого участия стран НАТО в военном конфликте на Украине.

«В этом я позволю себе усомниться. Во-первых, у них нет мандата. НАТО не выходит на защиту тех стран, которые не входят в состав военно-политического блока, поэтому про пятую статью тут следует забыть. Безусловно, не мы с НАТО, не НАТО с нами воевать не будут», — заявил политолог.

По его мнению, скорее, ожидаемо усиление давления РФ на те страны НАТО из сопредельных государств, которые проводят на своей территории русофобскую политику.