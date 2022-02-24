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Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об отсутствии угрозы для мирного населения Украины

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 15:28
ФАН-ТВ
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об отсутствии угрозы для мирного населения Украины

В ходе специальной военной операции ЛНР, ДНР и России наносятся точные удары по местам скопления военной техники Украины, однако мирному населению следует соблюдать меры безопасности. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Дабы сохранить свою жизнь и здоровье, я призываю гражданское население Украины соблюдать определенные меры безопасности», — сказал глава ЛНР.

Пасечник также призвал украинских военных сдаться и сложить оружие, чтобы свести к минимуму возможные человеческие жертвы.

«Вооруженные силы Украины, украинскую армию, украинских военных, украинских солдат я призываю сложить оружие и закончить это не нужное никому сопротивление. В этом случае будет рассмотрен вопрос об амнистии, и они, возможно, получат право жить в свободной, демократической, независимой стране под названием Украина. В противном случае мы, безусловно, будем вынуждены применять оружие и те цели, которые перед нами стоят, будут достигнуты», — заявил глава ЛНР.

Политик также отметил, что гуманитарная ситуация в Донбассе находится под контролем.

«Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Есть, безусловно, определенные повреждения газопроводов и водопроводной системы», — отметил он.

Напомним, сегодня утром Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. В свою очередь, Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории Украины.

В Минобороны России также заявили, что не наносят ракетных, артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Также сообщается, что военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

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Все новости / ФАН-ТВ / Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об отсутствии угрозы для мирного населения Украины
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