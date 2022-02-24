Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 15:59
15:56
Общество
Ростовская область привлекла дополнительные силы для охраны правопорядка у границы
15:55
Армия
Погранслужба Украины готова перебросить сотрудников на запасные позиции
15:55
Политика
Политолог Марков: «Власть должна быть возвращена народу Украины»
15:52
Политика
Военкор Сладков: Силовые структуры ДНР формируют колонны для выдвижения
15:52
Весь мир
Рейтинг Байдена в Нью-Йорке опустился ниже 50%
15:51
Политика
Вице-спикер Госдумы Чернышов озвучил позицию Жириновского по Украине
15:51
Общество
АТОР заявила о восьми тысячах туристов в южных регионах России
15:50
Экономика
Франция анонсировала масштабные экономические санкции в отношении России
15:49
Происшествия
Бывший начальник тюменской колонии ответит в суде за эксплуатацию осужденных
15:49
Общество
РЖД остановила отправку грузов по всем украинским направлениям
Все новости

Два прокурора, расследующие дело Трампа в Нью-Йорке, ушли в отставку

Весь мир
Два прокурора, расследующие дело Трампа в Нью-Йорке, ушли в отставку
wikipedia.org  / 

Нью-Йорк, 24 февраля. Два прокурора из Нью-Йорка, расследующие дело в отношении компании The Trump Organization, принадлежащей экс-президенту Дональду Трампу, подали в отставку. Об этом сообщает The New York Times.

По данным NYT, прокуроры Кэри Данн и Марк Померанц подали заявлении об отставке на фоне того, что новый окружной гособвинитель Манхэттена Элвин Брэгг сообщил, что сомневается в целесообразности продолжения дела против Трампа. Они поблагодарили коллег за службу, при этом отказались комментировать свое решение подробнее.

Как отмечают журналисты издания, без Данна и Померанца, которые были тесно связны с расследованием в течение многих лет, оно может сойти на нет.

Известно, что ранее прокуроры не получили от окружного гособвинителя Манхэттена Элвина Брэгга обещания продолжать работу, из-за чего отложили план допроса одного из свидетелей. По сути это приостановило расследование в отношении Трампа. Также гособвинители столкнулись с рядом трудностей во время разбирательства по делу, в частности, им не удавалось убедить кого-либо из руководителей Trump Organization сотрудничать и свидетельствовать в отношении бывшего президента.

Расследование против Трампа

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Компанию подозревают в манипуляции стоимостью активов для обеспечения займов и получения экономических и налоговых льгот. Сам Трамп отрицал какие-либо нарушения и заявлял о «политически мотивированном преследовании», а также об «охоте на ведьм».

Кроме того, в июле 2021 года были предъявлены обвинения в неуплате налогов бывшему финансовому директору компании Аллену Вайссельбергу. По данным правоохранителей, Вайссельберг и Trump Organization с 2005 года получили свыше 1,7 млн долларов в виде незаконных льгот для топ-менеджеров.

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс также изучает дело о финансовой деятельности экс-президента и его компании. Прокуратура округа Фултон в штате Джорджия начала уголовное расследование касательно попыток Трампа повлиять на исход президентских выборов в этом штате. Специальный «комитет 6 января» также опрашивает сторонников экс-президента и узнает о его роли в штурме Капитолия.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Два прокурора, расследующие дело Трампа в Нью-Йорке, ушли в отставку
дональд трамп сша расследование
Комментировать