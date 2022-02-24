Два прокурора, расследующие дело Трампа в Нью-Йорке, ушли в отставку

Нью-Йорк, 24 февраля. Два прокурора из Нью-Йорка, расследующие дело в отношении компании The Trump Organization, принадлежащей экс-президенту Дональду Трампу, подали в отставку. Об этом сообщает The New York Times.

Breaking News: The prosecutors leading the Manhattan district attorney’s inquiry into Donald Trump have resigned. The D.A. is said to have doubts about the case. https://t.co/n6W30FopJw — The New York Times (@nytimes) February 23, 2022

По данным NYT, прокуроры Кэри Данн и Марк Померанц подали заявлении об отставке на фоне того, что новый окружной гособвинитель Манхэттена Элвин Брэгг сообщил, что сомневается в целесообразности продолжения дела против Трампа. Они поблагодарили коллег за службу, при этом отказались комментировать свое решение подробнее.

Как отмечают журналисты издания, без Данна и Померанца, которые были тесно связны с расследованием в течение многих лет, оно может сойти на нет.

Известно, что ранее прокуроры не получили от окружного гособвинителя Манхэттена Элвина Брэгга обещания продолжать работу, из-за чего отложили план допроса одного из свидетелей. По сути это приостановило расследование в отношении Трампа. Также гособвинители столкнулись с рядом трудностей во время разбирательства по делу, в частности, им не удавалось убедить кого-либо из руководителей Trump Organization сотрудничать и свидетельствовать в отношении бывшего президента.

Расследование против Трампа

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Компанию подозревают в манипуляции стоимостью активов для обеспечения займов и получения экономических и налоговых льгот. Сам Трамп отрицал какие-либо нарушения и заявлял о «политически мотивированном преследовании», а также об «охоте на ведьм».

Кроме того, в июле 2021 года были предъявлены обвинения в неуплате налогов бывшему финансовому директору компании Аллену Вайссельбергу. По данным правоохранителей, Вайссельберг и Trump Organization с 2005 года получили свыше 1,7 млн долларов в виде незаконных льгот для топ-менеджеров.

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс также изучает дело о финансовой деятельности экс-президента и его компании. Прокуратура округа Фултон в штате Джорджия начала уголовное расследование касательно попыток Трампа повлиять на исход президентских выборов в этом штате. Специальный «комитет 6 января» также опрашивает сторонников экс-президента и узнает о его роли в штурме Капитолия.