Два прокурора, расследующие дело Трампа в Нью-Йорке, ушли в отставку

Нью-Йорк, 24 февраля. Два прокурора из Нью-Йорка, расследующие дело в отношении компании The Trump Organization, принадлежащей экс-президенту Дональду Трампу, подали в отставку. Об этом сообщает The New York Times.

Breaking News: The prosecutors leading the Manhattan district attorney’s inquiry into Donald Trump have resigned. The D.A. is said to have doubts about the case. https://t.co/n6W30FopJw