«Акт принуждения к миру»: Борис Рожин о целях и причинах спецоперации России на Украине

Начавшаяся сегодня операция является в первую очередь актом по принуждению к миру и решению застарелой проблемы, которая тянулась с 2014 года. Проблема связана с установлением после Майдана на территории Украины фашистского режима, который находился под внешним контуром управления. Он представляет прямую угрозу в первую очередь гражданам самой Украины, что проявляется как в установленном режиме прямого террора в отношении инакомыслящих, так и в попытках насильно украинизировать огромные массы населения того не желавшего.
В 2014 году это привело к отделению от Украины Крыма, Севастополя и Донбасса. Но это не образумило Киев, потому что начавшаяся гражданская война и внутренний террор стали основой существования сначала режима Петра Порошенко, а затем и Владимира Зеленского. Это было обусловлено тем, что не имея возможности продемонстрировать какие-то реальные внутренние социально-экономические достижения, украинские власти делали ставку на разжигание ненависти, террор и войну. Облегчалось все тем, что внешний контур управления вполне устраивал такой характер этих режимов, потому что Украину после государственного переворота 2014-го Запад рассматривал с одной стороны как плацдарм для действий против России в рамках развязываемой Холодной войны, а с другой, как инструмент этой антироссийской политики. При этом огромные издержки для самой Украины считались заведомо несущественными и непринципиальными.
Украина превратилась уже в угрозу не только для своих граждан, но и для соседних государств, России, Белоруссии, Венгрии, что приводило к перманентным конфликтам, на которых паразитировали киевские марионетки к удовольствию их западных хозяев. Все попытки договориться с украинским режимом с 2014 по 2022 годы были обречены, хотя Порошенко и Зеленскому давались возможности для мирного урегулирования ситуации и прекращения войны на Украине. Но выбор был сделан в 2014-м и он означал перманентную войну, которая продолжалась вплоть до признания Россией ДНР и ЛНР суверенными государствами. И даже после этого режиму Зеленского был дан последний шанс прекратить конфликт и начать переговоры с ДНР и ЛНР. Но суть в том, что президент Украины является полной марионеткой и не может, да и не хочет, сойти с того курса, который его руками проводили на Украине США. Поэтому этот последний шанс, который Зеленскому предоставил Владимир Путин, был упущен. После этого начался «День Z».
Россия ясно обозначила, что не стремится к захвату территории Украины. Цель России не в этом. Задача состоит в принуждении к миру и возвращении Украины в состояние вменяемости, для чего требуется провести денацификацию страны и демонтаж внешнего контура управления, которые являются основными причинами продолжающейся войны.
Путин в своем выступлении достаточно внятно обозначил список угроз, которые связаны с продолжением существования подобного режима под боком у России и его инструментальную роль в контексте прямого конфликта РФ и США. Попытки договориться с Вашингтоном, которые Москва предпринимала несколько лет не увенчались успехом. Старания обозначить красные линии натолкнулись на полное нежелание признавать за Россией право иметь какие-либо красные линии и сферы влияния. Гарантии безопасности, которые требовала РФ, не были ей даны. Более того, поддерживаемый США режим Зеленского усилил нажим на ДНР и ЛНР, занимая все более невменяемую позицию. После этого терпение у Москвы наконец лопнуло и она перешла к решению проблем обеспечения своей безопасности и суверенитета уже без оглядки на США.
Требования России логичны и понятны:
- обеспечить постоянную безопасность ДНР и ЛНР;
- обеспечить отсутствие угрозы России со стороны Украины;
- обеспечить отсутствие угрозы жителям Украины со стороны нацистов и западных марионеток;
- ликвидировать возможность использования Украины как угрозы для ее жителей, России, ЛДНР, Белоруссии;
- прекратить геноцид населения Донбасса, над которым так глумливо смеялся Шольц.
Кремль сегодня ясно обозначил, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины. Издержки, связанные с западными санкциями признаны приемлемыми, так как угрозы, порождаемые Украиной в ее текущем состоянии куда как опаснее. Решая проблему собственной безопасности, Россия решает и проблемы безопасности украинцев, которые фактически 8 лет были вынуждены жить в условиях внутренней оккупации. Теперь эта нетерпимая для РФ и Донбасса ситуация заканчивается. Заканчивается она и для жителей Украины, у которых будет другое будущее, не связанные с Бандерой, нацизмом и печеньками Нуланд.
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