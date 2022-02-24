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«Акт принуждения к миру»: Борис Рожин о целях и причинах спецоперации России на Украине

Весь мир
«Акт принуждения к миру»: Борис Рожин о целях и причинах спецоперации России на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Начавшаяся сегодня операция является в первую очередь актом по принуждению к миру и решению застарелой проблемы, которая тянулась с 2014 года. Проблема связана с установлением после Майдана на территории Украины фашистского режима, который находился под внешним контуром управления. Он представляет прямую угрозу в первую очередь гражданам самой Украины, что проявляется как в установленном режиме прямого террора в отношении инакомыслящих, так и в попытках насильно украинизировать огромные массы населения того не желавшего.

В 2014 году это привело к отделению от Украины Крыма, Севастополя и Донбасса. Но это не образумило Киев, потому что начавшаяся гражданская война и внутренний террор стали основой существования сначала режима Петра Порошенко, а затем и Владимира Зеленского. Это было обусловлено тем, что не имея возможности продемонстрировать какие-то реальные внутренние социально-экономические достижения, украинские власти делали ставку на разжигание ненависти, террор и войну. Облегчалось все тем, что внешний контур управления вполне устраивал такой характер этих режимов, потому что Украину после государственного переворота 2014-го Запад рассматривал с одной стороны как плацдарм для действий против России в рамках развязываемой Холодной войны, а с другой, как инструмент этой антироссийской политики. При этом огромные издержки для самой Украины считались заведомо несущественными и непринципиальными.

Украина превратилась уже в угрозу не только для своих граждан, но и для соседних государств, России, Белоруссии, Венгрии, что приводило к перманентным конфликтам, на которых паразитировали киевские марионетки к удовольствию их западных хозяев. Все попытки договориться с украинским режимом с 2014 по 2022 годы были обречены, хотя Порошенко и Зеленскому давались возможности для мирного урегулирования ситуации и прекращения войны на Украине. Но выбор был сделан в 2014-м и он означал перманентную войну, которая продолжалась вплоть до признания Россией ДНР и ЛНР суверенными государствами. И даже после этого режиму Зеленского был дан последний шанс прекратить конфликт и начать переговоры с ДНР и ЛНР. Но суть в том, что президент Украины является полной марионеткой и не может, да и не хочет, сойти с того курса, который его руками проводили на Украине США. Поэтому этот последний шанс, который Зеленскому предоставил Владимир Путин, был упущен. После этого начался «День Z».

«Акт принуждения к миру»: Борис Рожин о целях и причинах спецоперации России на Украине
Федеральное агентство новостей /

Россия ясно обозначила, что не стремится к захвату территории Украины. Цель России не в этом. Задача состоит в принуждении к миру и возвращении Украины в состояние вменяемости, для чего требуется провести денацификацию страны и демонтаж внешнего контура управления, которые являются основными причинами продолжающейся войны.

Путин в своем выступлении достаточно внятно обозначил список угроз, которые связаны с продолжением существования подобного режима под боком у России и его инструментальную роль в контексте прямого конфликта РФ и США. Попытки договориться с Вашингтоном, которые Москва предпринимала несколько лет не увенчались успехом. Старания обозначить красные линии натолкнулись на полное нежелание признавать за Россией право иметь какие-либо красные линии и сферы влияния. Гарантии безопасности, которые требовала РФ, не были ей даны. Более того, поддерживаемый США режим Зеленского усилил нажим на ДНР и ЛНР, занимая все более невменяемую позицию. После этого терпение у Москвы наконец лопнуло и она перешла к решению проблем обеспечения своей безопасности и суверенитета уже без оглядки на США.

Требования России логичны и понятны:

  • обеспечить постоянную безопасность ДНР и ЛНР;
  • обеспечить отсутствие угрозы России со стороны Украины;
  • обеспечить отсутствие угрозы жителям Украины со стороны нацистов и западных марионеток;
  • ликвидировать возможность использования Украины как угрозы для ее жителей, России, ЛДНР, Белоруссии;
  • прекратить геноцид населения Донбасса, над которым так глумливо смеялся Шольц.

Кремль сегодня ясно обозначил, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины. Издержки, связанные с западными санкциями признаны приемлемыми, так как угрозы, порождаемые Украиной в ее текущем состоянии куда как опаснее. Решая проблему собственной безопасности, Россия решает и проблемы безопасности украинцев, которые фактически 8 лет были вынуждены жить в условиях внутренней оккупации. Теперь эта нетерпимая для РФ и Донбасса ситуация заканчивается. Заканчивается она и для жителей Украины, у которых будет другое будущее, не связанные с Бандерой, нацизмом и печеньками Нуланд.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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россия донбасс украина борис рожин
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