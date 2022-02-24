Экологический интернет-форум прошел в Барнауле

Барнаул, 24 февраля. В Барнауле на официальном сайте Правительства Алтайского края прошел интернет-форум. Министр природы рассказал о принятых мерах для восстановления барнаульских лесов.

Жители столицы Алтайского края обеспокоены ухудшением экологической ситуации, как сообщает информационный портал «Алтайская правда». Активная застройка загородной зоны приводит к вырубке леса. Многие граждане, принявшие участие в форуме, интересовались, кто будет заниматься восстановлением леса. Ситуацию прояснил министр природных ресурсов и экологии края Андрей Стрелковский. В частности, министр заявил, что лесовосстановительными мероприятиями на землях гослесфонда занимается управление лесами минприроды Алтайского края. Там ежегодно проходит лесовосстановление на площади 7,2 тыс. га, в том числе посадка лесных культур – 3,5 тыс. га.

Минприроды края участвует в организации и проведении эколого-патриотических общественных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий окружающей среды и появлению новых посадок лесных культур. Пресекаются и случаи незаконного лесопромысла. В регионе действует Межведомственная комиссия по взаимодействию в области пресечения незаконной заготовки и оборота древесины.

Ранее ФАН писал, что на участках лесопожарных станций, питомников и лесничеств Подмосковья оперативно делаются снежные кучи и ледники. В них будет сберегаться до весны лесопосадочный материал.