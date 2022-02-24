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Песков: россияне поддержали проведение спецоперации ВС РФ в Донбассе

Армия
Песков: россияне поддержали проведение спецоперации ВС РФ в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 февраля. Согласно опросам, россияне поддерживают специальную военную операцию по демилитаризации Украины не меньше, чем признание Москвой независимости ДНР и ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что большинство жителей России поддерживает беженцев из Донбасса и приветствует их размещение на территории страны. Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 78% респондентов согласились с решением о приеме эвакуированных жителей ЛДНР.

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