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Работа детсадов и школ в граничащих с Украиной районах Брянской области приостановлена

Общество
Работа детсадов и школ в граничащих с Украиной районах Брянской области приостановлена
pxfuel.com

Брянск, 24 февраля. Брянская область приостановила занятия в школах и детсадах, которые расположены в приграничных с Украиной районах.

Соответствующей информацией поделилось правительство региона. Власти Брянской области приняли такое решение из-за осложнения обстановки, связанной с ситуацией на Украине.

«В Брянской области принято решение приостановить занятия в школах и посещение детских садов на один день в населенных пунктах, граничащих с территорией Украины», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Школы Кубани продолжают свою работу в штатном режиме. Об этом сообщило Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Накануне в приграничных районах Крыма на два дня приостановили занятия в школах из-за военной операции в поддержку Донбасса.

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украина школы брянская область
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