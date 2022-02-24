Жительница Хеннефа заявила об ужасе немцев из-за возможного отказа ФРГ от российского газа

Хеннеф, 24 февраля. Жители Германии со страхом ждут повышения цен на газ. Опасениями поделилась жительница немецкого города Хеннеф.

По ее словам, много домов в ФРГ обеспечиваются российским газом. Если на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках Берлин откажется от голубого топлива из РФ, то простых немцев ждет катастрофа.

«У нас с соседями мурашки по коже (из-за военный действий в Донбассе. — Прим. ФАН). Все подорожало, очень много домов на российском газе, сейчас если Германия откажется на этом фоне или газ подорожает — ужас что будет. Уже продукты подорожали в два раза почти», — заявила немка в эксклюзивном комментарии для Федерального агентства новостей.

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Российский президент Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины для защиты Донбасса. Он подчеркнул, что Москва не ставит перед собой цели оккупировать украинские территории.

Германия 22 февраля заявила о намерении приостановить сертификацию трансбалтийского трубопровода «Северный поток — 2». Аналитик Валентин Землянский объяснил: в этом случае Берлин столкнется с исками частных компаний, которые занимаются реализацией проекта.