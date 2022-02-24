Песков заявил о негативном отношении Кремля к введению ЕС личных санкций против Путина

Москва, 24 февраля. Кремль относится к предложениям о введении санкций против президента России Владимира Путина негативно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, такую позицию занимает Москва в отношении предложения премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который выступил в поддержку реализации Евросоюзом ограничений против российского лидера и правительства .

«Негативно», — однозначно отметил официальный представитель Кремля.

Ранее корреспонденты Bloomberg сообщили о намерениях государств-членов ЕС ввести пакет рестрикций лично в отношении Путина. Такие меры могут быть приняты на фоне напряженной ситуации на территории Донбасса.