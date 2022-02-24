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Песков ответил на вопрос о возможности переговоров Путина и Зеленского

Политика
Песков ответил на вопрос о возможности переговоров Путина и Зеленского
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Москва, 24 февраля. Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По словам Пескова, переговоры будут возможны только при условии, если Киев готов вести диалог насчет опасений Москвы в сфере безопасности.

«Почему бы и нет, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Об этом он заявил на брифинге 24 февраля.

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