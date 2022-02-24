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Ростуризм рекомендовал туристам на юге России отложить возвращение домой

Общество
Ростуризм рекомендовал туристам на юге России отложить возвращение домой
pixabay.com/PD

Москва, 24 февраля. Самостоятельным туристам, отдыхающим в регионах России с закрытыми аэропортами, следует отложить возвращение домой, рекомендовали в Ростуризме.

Всего на юге России закрыто 12 аэропортов. Путешественникам, которые находятся в этих городах, следует отложить возвращение домой. Туристам, запланировавшим поездки в южные регионы страны, также рекомендуется отложить путешествие, добавили в Ростуризме.

Граждане смогут обратиться на горячую линию Ростуризма, запущенную в связи с временным закрытием аэропортов на юге России. Для этого нужно позвонить по номеру 8-800-200-34-11, добавили в ведомстве.

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