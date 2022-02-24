Ростуризм порекомендовал воздержаться от поездок в южные регионы России

Москва, 24 февраля. Россиянам порекомендовали отложить поездки в южные регионы страны, где приостановили работу аэропорты. Об этом заявили в Ростуризме.

Если есть возможность, россиянам следует перенести поездку на другие даты. Туроператорам поручено оказать содействие в решении этого вопроса. Что касается обмена и возврата билетов, в этом случае гражданам рекомендуется обращаться к представителям авиаперевозчиков.

Россия ранее анонсировала запуск новых воздушных коридоров для поездок за рубеж. Международные перелеты будут выполняться по ним до открытия прежних, сообщили в Ростуризме. Из-за нововведения продолжительность перелета по каждому направлению увеличится от 40 до 90 минут.