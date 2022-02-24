Песков назвал целью ВС РФ нейтрализацию военного потенциала Украины

Москва, 24 февраля. Целью специальной военной операции ВС РФ является зачистка Украины от нацистов и нейтрализация военного потенциала Киева. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сроки российской операции по демилитаризации Украины будут определяться главой государства Владимиром Путиным и зависеть от ее результативности.

Ранее российский лидер Владимир Путин в своем обращении к населению сообщил о старте специальной военной операции в Донбассе.