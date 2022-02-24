Российский военный журналист Коротченко назвал ожидаемой ситуацию с Украиной

Москва, 24 февраля. Ситуацию с Украиной в эфире Медиагруппы «Патриот» прокомментировал российский военный журналист Игорь Коротченко.

Все, что сейчас происходит на Украине — это ожидаемо и предсказуемо, заявил военный эксперт и добавил, что он об этом говорил еще 22 февраля. Он отметил, что логика действия президента РФ Владимира Путина и российских вооруженных сил понятна, исторически обусловлена и политически целесообразна.

Журналист также высказался по вопросу о реакции жителей восточных районов Украины. Он отметил, что большинство населения воспримет спецоперацию как «поход российских вооруженных сил».

«Это наши соотечественники и единомышленники, которые подверглись дискриминации и унижению, особенно последние восемь лет, поэтому российскую армию в русских городах Украины будут встречать с цветами как армию освободительницу», — убежденно заявил Коротченко.

На другой стороне Днепра ситуацию спрогнозировать невозможно. Предположительно, российские вооруженные силы не продвинется дальше определенных рубежей. Конечные результаты спецоперации должны по максимуму удовлетворять условия национальной безопасности и интересы России.

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«Нам нужна внеблоковая нейтральная Украина, желательно демилитаризованная, разумеется, никаких организаций украинских националистов, которые являются преступными и по сути и по смыслу, там быть уже не может», — пояснил военный эксперт.

Он не исключил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский покинет Киев и эвакуируется в одну из европейских столиц.

Журналист также прокомментировал возможное вмешательство НАТО в военную операцию России. Западные политики четко отдают себе отчет, что есть линия, переход через которую обречет Европу на ужасные последствия, подчеркнул Коротченко.